颱風康芮農災現金救助 台東5鄉鎮還未提報農業部

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）颱風康芮造成農災將滿2個月，台東還有5鄉鎮未將資料提報農業部。台東縣長饒慶鈴表示，因從受理到勘查、抽查有一定規範和程序，鄉公所和縣政府第一線人員會加速作業。

颱風康芮重創台東農作物，副總統蕭美琴11月2日到台東勘災時指示台東列為全品項補助，並且要求縣政府、鄉公所要從速、從寬、從簡。台東目前尚有7鄉鎮未領到現金救助。

饒慶鈴昨天在臉書貼文說明，她表示，關於颱風康芮農災救助，許多農民期待現金救助趕快撥下，但因鄉鎮公所從受理、勘查，到縣政府抽查、提報農業部都有一定的規範與作業程序，縣政府及第一線鄉鎮公所努力加速作業。

她說明目前狀況，大武鄉、台東市、成功鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、長濱鄉等7鄉鎮自12月10日起至25日已陸續完成抽查、農業部撥款至鄉鎮公所指定帳戶，鄉鎮公所陸續撥款給各農戶。

而東河鄉、太麻里鄉，縣政府於昨天下班前將相關資料呈報農業部，預計下週農業部可撥款至公所指定帳戶。

關山鎮、延平鄉、海端鄉、達仁鄉等4鄉已陸續將資料送縣府，預計31日前完成抽查、提報農業部。

金峰鄉公所尚未提報資料至台東縣政府，縣政府會協助金峰鄉盡速完成。

行政院東部聯合服務中心副執行長許文獻今天接受中央社記者電話訪問表示，農業部同意核定台東災損救助現金新台幣1億8891萬1751元，農業部只要接到台東縣政府提報，就會在3日內核撥，因此請台東縣政府和鄉公所加速作業。（編輯：謝雅竹）1131228