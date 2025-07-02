台東縣府自辦耕地放領 65年前已租縣地還給農民

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）中央試辦宜蘭大南澳公地放領，因台東縣未納入，台東縣政府決定自辦縣有耕地放領，即日起清查符合65年前已承租縣有耕地重啟放領作業。

行政院為兼顧國土復育與土地正義，決定以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地，重啟公地放領還地於民。

台東縣長饒慶鈴今天告訴中央社記者，台東逾9成土地屬於公有地，農民世代耕作，有的家庭辛苦了3代，到現在「紙頭紙尾」都沒名字 （指沒有土地所有權狀），欠他們一個公道，在台東「土地正義」始終被遺忘，就像這次中央重啟國有公地放領，台東未列入。

因此她指示縣政府地政處重啟縣有耕地放領作業，為農民討回世代耕作的土地權益。

台東縣政府地政處表示，針對中央5月間核定宜蘭大南澳農場試辦耕地放領，卻未將同樣長期承租公地的台東納入試辦對象，引發地方高度關注，讓台東縣農民感到不公平，紛紛向縣政府反映。

台東縣內有9成以上土地為公有地，許多農民自數10年前即承租耕作，卻因政策長年停滯無法申請放領，因此，縣政府決定比照大南澳模式率先針對「縣有耕地」啟動造冊與清查作業，積極推動放領程序。

地政處表示，中央自96年起全面暫停公有耕地放領後，台東許多已承租多年、租期可追溯至民國65年（1976年）前的農民，雖具長期耕作與繳租事實，卻遲遲無法取得土地所有權。因此縣政府決定先從自身管理的縣有土地著手，重啟放領機制，積極回應在地農民多年訴求。

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地政處表示，目前優先辦理對象為縣有耕地承租戶，初步將針對民國65年9月24日前即具租賃關係者進行清查造冊，並依「公有土地經營及處理原則」辦理相關程序。

饒慶鈴強調，台東農民一向本分務農、配合政策，卻在土地放領制度中被一再遺忘。台東不能也不應被排除在外，放領政策不應因地區而有差別待遇。縣政府這次主動展開縣有耕地放領，是對農民長年努力的肯定，也希望透過地方先行示範，促使中央重視台東處境，比照宜蘭模式辦理國有公有土地之放領，讓符合條件的農民都能早日實現還地於民的心願。（編輯：方沛清）1140702