台東活水湖管制4年 7至9月試辦戲水區開放游泳

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東市郊活水湖，管制民眾游泳、戲水4年，台東縣政府今天宣布，7月1日至9月底，試辦戲水區開放游泳，每日上午8時至下午5時免費下水。

台東知名的活水湖過去是民眾消暑和水上活動重要區域，但因經常發生溺水事件，4年前台東縣政府禁止民眾戲水、游泳，僅開放團體申請水上活動和訓練。

包括民進黨前立法委員劉櫂豪、台灣開放水域聯盟及台東喜歡游泳民眾，近年來都疾呼台東縣政府重新開放活水湖戲水、游泳。

縣長饒慶鈴和農業處人員今天實地會勘，決定暑假試辦戲水區開放游泳。

饒慶鈴表示，活水湖原是一處滯洪池，水深從2.5公尺到4公尺不等，水源為旁邊卑南溪水湧入，如遇漲潮則水深加大。縣政府以往基於安全考量，僅限有正式申請並自行安排救生員戒護民眾，才能進入水域活動。

她表示，近年來不斷接獲民眾希望活水湖能更友善開放的建議，縣政府也聽見民意，經過審慎評估規劃，今年6月起已委託民間單位管理，暑假將試辦劃設一戲水區，派駐足夠的救生員在現場，藉由民間救生人力，兼顧民眾親水需求及水域安全的情況，讓民眾進入戲水區游泳，後續也將視執行成效研議定期開放可行性。

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農業處表示，初期規劃戲水區在活水湖起點處，長50公尺、寬25公尺，預計開放時間為7月1日至9月底，每日上午8時至下午5時，現場有4至6名領有體育署合格證照的救生員戒護，提醒民眾務必衡量身體狀況，下水前並請做好暖身運動。

除游泳外，戲水活動要穿著救生衣或攜帶浮具，12歲以下孩童必須由至少1名成人親友陪伴，並遵守現場管理人員的安全指示。活水湖非一般游泳池，水溫較低且較深，一切以安全為最高原則。（編輯：李錫璋）1140624