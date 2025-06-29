台東縣府與卡大地布部落MOU 傳統領域多元活化

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（中央社記者李先鳳台東縣29日電）台東縣政府與卡大地布部落今天簽署「活化利用縣有土地計畫合作備忘錄」，象徵縣府與在地原住民族部落締結夥伴關係，尊重部落傳統領域和成員權益，邁向共榮共好新里程碑。

簽署儀式由部落祭司祈福祝禱開場，以國語及卑南語宣讀合作備忘錄，縣長饒慶鈴與卡大地布部落拉罕林茂盛代表雙方簽署文件。

饒慶鈴致詞表示，知本地區對卡大地布部落具有重要性，此項計畫是希望在活化利用知本地區縣有土地的過程中，充分尊重卡大地布部落對傳統領域的主權及部落成員權益，兼顧文化傳承與環境永續，目標以生態保育、部落文化發展、自然碳匯及休閒遊憩等方式，實踐土地多元活化利用，共創地方價值的未來藍圖。

饒慶鈴指出，透過合作，讓這片土地的美麗與珍貴，被更多人理解與認識。2026年台東博覽會即將登場，將透過策展與活動，向全國甚至全世界展現台東獨特魅力。

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縣府說明，雙方將採共同討論方式，透過生態保育、部落文化推廣、自然碳匯及休閒遊憩等面向，推動卡大地布部落傳統領域土地的合理運用，範圍涵蓋台東市建康段、建國段及建業段等多筆縣有土地，依循原住民族基本法、卡大地布部落章程及相關部落制定規範作為執行依據，落實地方治理與原民自主精神。

未來，縣府將與卡大地布部落持續合作、共同規劃，透過公開、透明與互信的協商機制，推動具原民視角與地方永續性的土地利用模式，成為融合文化、自然與生活美學場域，實踐「尊重文化、保護環境、促進繁榮」的核心理念，打造共榮共存的典範區域。（編輯：李淑華）1140629