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台東熱氣球嘉年華開幕 哆啦A夢首度亮相

2025/7/5 11:28
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（中央社記者張祈台東縣5日電）台灣國際熱氣球嘉年華今天清晨如期在台東縣鹿野高台開幕，人氣角色哆啦A夢首度亮相，有民眾清晨2時就抵達會場等待。台東縣長饒慶鈴說，縣內共有7處打卡點，歡迎遊客來尋寶。

中央氣象署發布颱風丹娜絲海上颱風警報，台東縣府與專業飛行團隊評估，天氣不影響熱氣球飛行作業，今天清晨5時許如期舉行開幕活動，18顆國內外繽紛熱氣球升空，現場已聚集不少遊客等待。

高雄趙姓遊客帶女兒來朝聖，她說，自己是來看凱蒂貓，雖然半夜就得出門很累，但看到熱氣球升空後，很漂亮，覺得很值得。

饒慶鈴表示，今天是暑假第1週，不擔心颱風攪局，活動一定會順利進行，身後這顆世界唯一的哆啦A夢熱氣球首次亮相，台東境內還有7個打卡點，歡迎遊客不只到訪鹿野高台，也可在其他地區尋寶。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，熱氣球活動邁入第15年，今年除了最受矚目的哆啦A夢造型熱氣球，現場還有首次亮相的台東藍、黑松FIN水寶，首次來台的加拿大太陽寶寶與巴西Z俠客。

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交觀處表示，熱氣球活動自今天起持續至8月21日，每週二公休，活動期間清晨、傍晚有展球、繫留體驗，還有8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配無人機進行聯合展演，超人氣角色哆啦A夢，大家熟悉的大雄、靜香、胖虎與小夫也將透過無人機展演中現身。

因颱風丹娜絲持續逼近，交觀處表示，原訂於6日舉辦的熱氣球光雕音樂會，將持續觀察天氣狀況，若有任何異動將即時於官方平台公告。（編輯：龍柏安）1140705

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