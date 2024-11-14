台北大巨蛋漏水問題未解 蔣萬安：12強賽期間隨時會勘漏水就罰

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北大巨蛋漏水問題遲未解決，台北市體育局12日首度回溯開罰共120萬元。台北市長蔣萬安今天說，12強賽或颱風期間都會隨時進場會勘，若發現漏水就再罰每天10萬元。

蔣萬安今天出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮前接受媒體聯訪表示，體育局12日與台北市土木技師公會會勘，確認大巨蛋在10月底改善期屆滿後仍有漏水狀況，立即依照契約回溯開罰新台幣120萬元。

蔣萬安說，已要求體育局無論在12強賽事或颱風來臨期間，都要隨時進場會勘，若發現漏水就再依合約開罰，每天10萬元、累計最高300萬元。

此外，針對正在大巨蛋舉辦的世界12強棒球賽是否會因颱風停辦，蔣萬安指出，中華民國棒球協會已經公告，考量球員、球迷及工作人員安全，若市府宣布停班停課，就會將當日賽事取消。

至於後續賽事是否可能以大巨蛋1日2賽方式進行，蔣萬安說，棒協會再與世界棒壘球總會（WBSC）技術官員討論後續賽事的時間及地點，依照舉辦國際賽事的慣例及規則安排後對外公布，市府會持續關注颱風狀況，與棒協保持密切聯繫。

藝人劉德華日前在小巨蛋的演唱會遇上颱風康芮攪局，場地主管機關台北捷運公司當天臨時要求停辦，引發歌迷不滿。蔣萬安後來指示轄下有場館的局處，就颱風來襲展演活動是否應停辦，進行全面檢討並研議規則，以即時因應。（編輯：蕭博文）1131114