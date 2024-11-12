大巨蛋仍漏水北市府開罰120萬元 改善完成前每天罰10萬

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北大巨蛋漏水問題遲遲沒有解決，台北市體育局表示，今天再度發現場館內部漏水，因此依契約回溯開罰共新台幣120萬元，並將按日連續計罰至改善完成。

台北大巨蛋去年底啟用，卻屢次遇雨便漏水，影響球迷觀賽。北市府7月表示，遠雄巨蛋公司已承諾會在10月底前完成全面改善，屆時若仍有漏水問題，將依契約每天開罰新台幣10萬元、最高300萬元。

然而，台北市議會工務委員會11月5日赴大巨蛋考察時，發現大巨蛋外野座位區有漏水情形，要求市府立即開罰。台北市體育局當時回覆，將邀台北市土木技師公會到場現勘，若確認漏水未改善屬實，將依契約開罰並回溯至11月1日起算。

體育局長王泓翔今天透過新聞稿表示，今天派員前往大巨蛋場館內部，發現再度出現持續性滲滴水並形成水灘，經台北市土木技師公會現勘確認為漏水造成後，依契約對遠雄開罰120萬元，並將按日連續計罰，直至改善完成。

王泓翔說明，針對市議會工務委員會11月5日質疑漏水一事，體育局隔天邀集土木技師公會現勘後，判斷應為管線問題而非漏水，已開立缺失單要求遠雄改善。

王泓翔指出，將持續督導遠雄改善缺失，並在今年底籌組營運績效評估會，於明年初展開實地訪查，將歷來漏水缺失、遠雄配合度等納入紀錄，若連續兩年評分低於70分，最重可對遠雄予以解約。（編輯：吳協昌）1131112