議員批大巨蛋違法施工 蔣萬安指若屬實開罰

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北8日電）台北市議員顏若芳指出，大巨蛋b1的花園綠廊未申請許可就進行室內裝修及裝設隔間，工地滿地菸蒂。台北市長蔣萬安今天表示，會即刻派員到場了解，若未申請就依法開罰。

蔣萬安上午赴台北市議會專案報告，民進黨北市議員顏若芳質詢指出，花園綠廊與大巨蛋連接、位於地下1樓，目前已有廠商陸續進駐，但有廠商涉未申請許可就進行室內裝修及裝設輕隔間，工地滿地都是菸蒂，台北市體育局監管不力。

顏若芳表示，依規定大巨蛋地下1樓花園綠廊商店進行室內裝修前，應依法申請室內裝修許可證，經調閱資料發現，僅2案已完工，分別是超商店及手搖店，所以大巨蛋現在應無任何室內裝修工程在進行中。

她指出，昨晚接獲陳情指稱在大巨蛋地下1樓花園綠廊入口，因無禁止進入標示導致民眾誤闖，有民眾進入後才發現未完工，並發現現場有架設多面塗有白土的輕隔間，疑為暫放裝修物料房間。

顏若芳表示，大巨蛋地下1樓的花園綠廊若只是在施作輕隔間工程，事前應向市府申請室內裝修許可，但資料顯示都未申請施工許可，若不幸發生危險恐阻礙逃生動線。

她拿出民眾提供照片指出，此處裝修工地的地面堆積大量菸蒂，9月起大巨蛋已被市府列為禁菸場域，且室內場所本來就全面禁菸，為何現場會出現大量菸蒂，可見管理失能，要求市府派員稽查並開罰。

蔣萬安回應表示，台北市建築管理工程處會即刻派員到場了解狀況，若未申請施工許可，就依法開罰。

台北市建管處長虞積學在議場指出，會立即派人稽查，若發現未申請裝修許可擅自裝修，會依違反建築法開罰並要求立即改善。（編輯：戴光育）1131108