北市建管處：大巨蛋完成公安檢查 取得合格標章

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市建築管理工程處今天表示，大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

台北市政府建管處5日發布新聞資料指出，台北大巨蛋在去年11月2日取得使用執照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，但至今尚未完成申報，已超過法定期限。

建管處當時提到，依建築法第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後1年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報。先依違反建築法裁罰新台幣12萬元，並限期要求遠雄集團在10天內申報。

建管處今天晚上發布新聞資料指出，台北大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

建管處表示，大巨蛋委託專業檢查人員依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，針對防火避難設施、設備安全及機電系統等項目進行安全檢查，檢查結果均符合規定。

新聞資料提到，經建管處委託台北市建築物公共安全檢查商業同業公會覆核，在晚上7時查核完成並發給申報合格標章。

建管處指出，大巨蛋作為台北市重要地標及大型集會場所，場館方面應持續落實日常安全維護工作，並依法定期限申報公共安全檢查，以維護場館使用安全。（編輯：張銘坤）1131108