本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
威爾斯將成美國首位女幕僚長 川普為何叫她冰女？政壇經歷盤點
首頁 / 地方
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋1/235
首頁 / 地方

北市建管處：大巨蛋完成公安檢查 取得合格標章

2024/11/8 20:06（11/8 20:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為大巨蛋由高處往下拍全球場。（中央社檔案照片）
圖為大巨蛋由高處往下拍全球場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市建築管理工程處今天表示，大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

台北市政府建管處5日發布新聞資料指出，台北大巨蛋在去年11月2日取得使用執照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，但至今尚未完成申報，已超過法定期限。

建管處當時提到，依建築法第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後1年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報。先依違反建築法裁罰新台幣12萬元，並限期要求遠雄集團在10天內申報。

建管處今天晚上發布新聞資料指出，台北大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。

建管處表示，大巨蛋委託專業檢查人員依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，針對防火避難設施、設備安全及機電系統等項目進行安全檢查，檢查結果均符合規定。

新聞資料提到，經建管處委託台北市建築物公共安全檢查商業同業公會覆核，在晚上7時查核完成並發給申報合格標章。

建管處指出，大巨蛋作為台北市重要地標及大型集會場所，場館方面應持續落實日常安全維護工作，並依法定期限申報公共安全檢查，以維護場館使用安全。（編輯：張銘坤）1131108

#台北市
#台北市政府建管處
延伸閱讀
議員批大巨蛋違法施工 北市建管處派員稽查未發現周杰倫大巨蛋演唱會舞台擋逃生動線 北市：已要求改掉大巨蛋屢漏水議員要求盡快開罰 蔣萬安指勘查確定後開鍘世壯運釋出6場次 台北大巨蛋明年中職賽事增至35場議員籲公開大巨蛋保養紀錄 北市體育局將研議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
周杰倫大巨蛋演唱會舞台擋逃生動線 北市：已要求改掉
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：