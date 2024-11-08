議員批大巨蛋違法施工 北市建管處派員稽查未發現

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市建管處今天表示，針對大巨蛋內疑有違法室內裝修，經派員現地勘查，並無違法行為，雖稽查後無違法，但已告誡大巨蛋廠商若要室內裝修，應依規定申報。

民進黨台北市議員顏若芳上午在議會質詢指出，大巨蛋b1的花園綠廊未申請許可就進行室內裝修及裝設隔間，工地滿地菸蒂。台北市長蔣萬安回應，會即刻派員到場了解，若未申請就依法開罰。

台北市建築管理工程處下午發布新聞資料指出，依「建築物室內裝修管理辦法」規定，供公眾使用建物及經內政部認定有必要非供公眾使用建物，其室內裝修應依辦法規定辦理。

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建管處表示，此次現場稽查依爆料照片逐一比對大巨蛋旅館辦公室營運層地下1樓，竣工圖說為地下2樓的原核准圖說，並查無違法室內裝修，均與原核准圖說相符。

建管處長虞積學透過新聞資料說，此次稽查場所，雖無違法室內裝修狀況，但已告誡大巨蛋廠商，如要室內裝修，應依法申請審查許可，後續將配合主管機關持續辦理不定期稽查，如發現未依規定辦理室內裝修，將依法裁處，維護公共安全。（編輯：張銘坤）1131108