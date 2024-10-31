劉德華演唱會颱風影響停辦 議員批北捷決策待精進

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（中央社記者劉建邦台北31日電）歌手劉德華原訂今晚在台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會，受颱風康芮影響，主辦單位宣布接獲場地管理單位北捷通知停辦演唱會場次。台北市議員批評，北捷決策協調有待精進。

劉德華原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，不過受到颱風康芮影響，主辦單位宣布接獲場地管理單位北捷通知停辦今晚演唱會場次。

台北捷運在下午近3時發布新聞資料表示，經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位，今晚劉德華演唱會停辦。

民進黨台北市議員顏若芳透過臉書Facebook發文，台北捷運公司在劉德華演唱會入場前3小時才宣布停辦，雖立意良善，但仍造成民眾極大困擾，凸顯決策協調有待精進。

她說，依台北小巨蛋主場館租用管理要點規定，如有緊急危難或為防災，北捷是可要求租用人停止活動及關閉場地。

顏若芳指出，依中央氣象局預估今晚6時到明晨0時風速，台北市平均風速達6至7級、陣風達9至10級。為因應颱風，捷運文湖線、淡水信義線高架段已停駛，台北市公車已減班、停駛。

她說，在轉乘不便、大眾運輸減班及停駛，粉絲恐要冒更大風險追星，且颱風襲台消息非今天才知道，台北小巨蛋為公有場館，依現有規定允許，北捷本應提早協調及公布，不是等到最後一刻也就是在入場前3小時才宣布停辦。

顏若芳表示，住中、南部縣市的粉絲想必早出發往小巨蛋，但在演唱會開唱前，才得知停辦消息，將造成民眾極大不便。

她說，為維護粉絲安全，認為停辦立意良善，感謝主辦單位願意配合，但北市府協調流程及機制須檢討，包含針對公有體育、藝文場館租用規定，應明定預計舉辦活動日期，遇停班、停課標準的天災、人禍的停辦配套或減收租金措施，以兼顧主辦方權益及民眾安全。（編輯：方沛清）1131031