北捷紅線北車B3層大變身 11/1起單側封閉

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北捷運公司提醒，明天開始淡水信義線台北車站大改造工程開始，封閉B3層、部分穿堂施工，保留另一側給旅客進出；整體工程預計民國114年底前完工。

北捷表示，自86年通車營運以來，捷運台北車站現有空間隨著不同交通系統與新型服務進駐，逐漸不敷使用，指標系統也隨之增加，整體空間結構因與不同軌道系統交會，動線較為複雜。

為打造以人為本的乘車環境，北捷表示與台灣設計研究院攜手延續「台北捷運再設計」計畫，改造淡水信義線台北車站B3層大廳，自11月1日起開始進行第1階段改造工程。

北捷提醒，將封閉台北車站淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從台高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。

北捷說此次改造案採階段性施工，以維持旅客通行動線。B3層往板南線的一側穿堂（近藝文展示區側）自11月1日起封閉，預計114年1月底前重新開放後再進行另一側工程。

北捷與台灣設計研究院繼中山站後，選定淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造，從旅客使用角度為出發點，建立具有直觀性、整體性的指標系統，提供旅客更易懂清晰的指標資訊；並參考中山站服務盒概念，將各項服務設施、商業空間「收納」至通道兩側空間，創造更加順暢便利的通行通線。

北捷說，原本只有7平方公尺的車站詢問處經過擴建及位置調整後，將呈現通透明亮的開放感，售票區也更簡潔俐落，方便旅客辨識並提升服務效率。

北捷指出，淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造，全案預計114年底前完工，施工期間請旅客多多包涵，共同期待令人耳目一新的台北車站全新面貌。（編輯：方沛清）1131031