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劉德華演唱會臨時停辦 網友湧主辦單位臉書留言

2024/10/31 17:02
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（中央社記者王心妤台北31日電）歌手劉德華今天下午3時公告收到台北小巨蛋場地單位台北捷運公司通知，因颱風康芮要停辦晚間演唱會，有粉絲不滿表示已經抵達台北才得知消息，但也有人緩頰的確該以安全為重。

劉德華原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，但主辦單位超級圓頂下午3時才在臉書粉絲專頁公告晚上的演唱會將停辦，並會延期到11月2日中午開唱。

對此，網友在主辦單位貼文下留言：「昨天就不應該說會如期舉行，開唱前4個小時才說取消，多少人都已經到台北了⋯⋯。」、「延期沒意見，沒抽到就算了，好不容易抽中，昨晚市政府為什麼不協調？非要民眾跑出門到現場才取消，市政府不敢出來承擔這些，推給主辦單位？憑什麼只取消這場？」、「都是台北市捷運局做事搖擺不定，一下子同意舉辦，發現事情鬧上新聞風向不對又來對主辦單位施壓。」

不過也有網友表示，「這樣的天氣，為了人民安全，本來就該暫停演出的！」（編輯：李亨山）1131031

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