北捷擬成立遊憩事業公司 藍綠議員質疑必要性

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長蔣萬安拍板成立北捷遊憩事業公司，專營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜事業，首年度投資6000萬元。藍綠議員質疑成立新公司目的，且北捷持股6成形同「保母變養母」。

台北捷運公司114年度總預算案顯示，市府規劃編列新台幣6000萬元成立北捷子公司「北捷遊憩事業公司」，負責管理受市府委託經營的台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園業務。

台北捷運公司總經理黃清信今天赴台北市議會交通委員會報告北捷遊憩事業公司成立相關事項，他說明，此規畫在5月份獲董事會同意、8月份經市政會議審議通過，新公司將是100%公營，股權預計40%為台北市政府、60%為北捷所有，一樣受市府及議會監管。

國民黨台北市議員陳炳甫質詢表示，北捷受市府委託而經營小巨蛋、貓纜及兒樂，若這3項業務要另外成立公司負責，為何北捷可以擁有股份，且持股高達6成，形同「從保母變養母」。

民進黨台北市議員趙怡翔指出，北捷負責這3項業務超過10年，為何突然要成立新公司經營，且目的不明，對市民看似也無益。

黃清信說，成立新公司是個組織變革的過程，從過去3項業務分別由3組人執行，到現在集中在遊憩事業處處理，之後希望可以有專業團隊及獨立預算，以精簡行政流程，與北捷集團化協作也能開創新商業模式，並讓員工有更多升遷機會。

黃清信坦言，時常收到各界反映北捷業務太繁雜，做好大眾運輸工作之餘還要管理演唱會，相比獨立經營，決策效率勢必會打折扣，將聽取議員建議加強論述。

議會交通委員會召集人徐弘庭裁示，成立子公司確實有公司治理上的好處，但目前看不出這項計畫對市民有無正面影響，股權分配也需要進一步討論，請北捷擇期再做詳盡說明。（編輯：李錫璋）1131105