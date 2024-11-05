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第9屆公共藝術獎出爐 北捷公共藝術獲卓越獎

2024/11/5 12:37（11/5 13:46 更新）
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文化部第9屆公共藝術獎獲獎名單出爐，「卓越獎」由台北市政府捷運工程局「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」奪得，為法國藝術家布倫（Daniel Buren）與莫侯（Emmanuelle Moureaux）打造。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年11月5日
文化部第9屆公共藝術獎獲獎名單出爐，「卓越獎」由台北市政府捷運工程局「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」奪得，為法國藝術家布倫（Daniel Buren）與莫侯（Emmanuelle Moureaux）打造。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年11月5日
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（中央社記者王寶兒台北5日電）將捷運站空間打造如繽紛珠寶盒，台北市政府捷運工程局邀請法國藝術家打造「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」，獲第9屆公共藝術獎「卓越獎」，今年另增設不同獎項鼓勵投入公共藝術團隊。

文化部今天公布第9屆公共藝術獎得獎名單，此次自6月中旬徵件，針對民國110至111年間完成的公共藝術計畫進行評選，全國161案共45件進入複審，由評審團實地勘查，確認作品與環境融合度、維護情形與現況，並聽取簡報及答詢，深入了解創作理念、意義及計畫效益後，決選出各獎項共32案得獎者。

最大獎「卓越獎」由台北市政府捷運工程局「台北捷運環狀線第一階段公共藝術」奪得，計畫作品由法國藝術家布罕（Daniel Buren）與莫侯（Emmanuelle Moureaux）打造。

布罕以他經典的「寬8.7公分」色塊作為創作語彙，利用色彩鏡射分割，將圖像佈滿捷運站內空間。而莫侯則以「色切」手法聞名，她為捷運制定色彩計畫，首度將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外，都納入公共藝術範圍，讓捷運車站化身美術館，讓旅客在通勤路上遇見藝術。

評審特別獎則由交通部高速公路局「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」獲獎，重現隧道建設過程的作品，展現雪山隧道建設歷程的壯闊記憶與精神指標。

除卓越獎、評審特別獎、藝術創作獎、環境融合獎、民眾參與獎、教育推廣獎、藝術實踐獎等原有獎項外，文化部今年特別增設藝術策劃獎、管理維護獎、興辦機關優良承辦獎及佳作獎，鼓勵藝術家、興辦機關、策劃單位及相關團隊投入公共藝術領域。

文化部表示，本屆獲獎計畫與作品表現出高度藝術價值及宏觀創新的精神，文化部期望透過頒發公共藝術獎的殊榮，具體鼓勵辛勤耕耘的藝術家、興辦機關及策劃團隊，讓精采的作品進一步提升公共藝術在社會中的影響力，促進藝術家與各單位之間的經驗交流，彰顯公共藝術的豐碩成果，並推動國內公共藝術的持續發展。（編輯：李亨山）1131105

第9屆公共藝術獎評審特別獎由交通部高速公路局「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」獲得，圖為該計畫作品「平安回家」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年11月5日
第9屆公共藝術獎評審特別獎由交通部高速公路局「國道5號宜蘭段公共藝術設置計畫」獲得，圖為該計畫作品「平安回家」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年11月5日
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