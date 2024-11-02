三總管轄建物鐵皮遭吹落 北市府將收30萬代拆費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市建築管理工程處今天說，松山區三軍總醫院管轄建物大片屋頂鐵皮遭颱風康芮強風吹落，目前已清除，將依違章建築強制拆除收費標準，向三總收取約新台幣30萬元代拆費。

建管處發布新聞資料表示，位於松山延壽街附近的三總管轄建物大片屋頂鐵皮遭強風吹落，嚴重影響周邊建物財產安全及居民出入通行。

建管處說，10月31日獲報後，派8名拆除區隊人員及2輛吊車趕到現場，立即展開緊急切割拆除作業，但鐵皮面積龐大，加上夜間強風持續，影響作業進度。

建管處表示，11月1日加派人力持續作業，台北市長蔣萬安下午到場視察損害情形，要求院方應負起責任並動員協助，並提到市府將全力支援拆除作業，儘早恢復市民通行及居住安全。

建管處說，經北市府捷運工程局、都市發展局社宅營造廠與三總加派人力及機具協助，今天凌晨2時完成所有屋頂鐵皮拆除清運作業，恢復周邊道路通行。

建管處長虞積學表示，善盡建物安全管理是建物所有權人責任，三總應擔負周邊居民財產損害賠償及排除危害責任。

他說，災害發生第一時間，為維護市民公共安全，建管處全力協助醫院拆除清運，後續除發函院方落實建物維護管理責任，也將依台北市違章建築強制拆除收費標準，向院方收代拆費用，初估約30萬元。（編輯：李明宗）1131102