因應京華城若停工 議員籲北市成立公安體檢小組

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（中央社記者劉建邦台北28日電）京華城土地遭扣押，台北市政府不予施工勘驗，引發公安疑慮。北市議員陳賢蔚今天要求先成立公安體檢小組，因應可能停工狀況。

台北市議會下午召開定期大會工務部門質詢及答覆，台北市都市發展局等局處官員列席備詢。民進黨議員陳賢蔚詢問市府有無針對京華城案後續狀況進行沙盤推演，並直言業者應把違法容積退回給市府。

陳賢蔚說，外界說法很多，包括京華城土地蓋完1樓就不會影響附近民宅，也有報導提及要蓋到14樓，基地才算穩定，不同的說法讓民眾混淆。

他說，以前市府要求大巨蛋停工為例，當時市府先成立公共安全體檢小組，才要求停工，詢問都發局若要求京華城停工是否有沙盤推演，並要求提早成立公安小組，才能釐清外界疑慮。

北市建築管理工程處長虞積學答詢，市府已在10月24日針對京華城土地是否停工找相關公會、專家學者開會。

虞積學表示，議員提到若京華城停工可能出現公安問題，業者確實主張考量建物上浮力等狀況，應興建到14樓。

虞積學說，專家學者10月24日會議中提到，若停工會有上浮力和影響附近民宅安全等可能性，這部分是確定的，至於是否同意業者可興建到1樓或14樓，後續將找專家學者開會釐清。

台北市副市長李四川日前與4大技師公會討論京華城停工議題後表示，若京華城土地持續遭法院扣押，市府也依法不予施工勘驗，京華城將無法做完一樓樓板及B1、B2，恐會對周遭建築造成安全疑慮。

李四川當時向鼎越開發提議，先行放棄爭議的20%容積獎勵就可以照常施工，避免京華城變成爛尾樓，後續若司法證明清白可提出行政救濟。建管處25日表示，鼎越沒有要放棄20%容積獎勵。

台北地檢署偵辦京華城案，認為民眾黨主席柯文哲等人涉違法圖利鼎越20%容積獎勵，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院23日撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁中。（編輯：蕭博文）1131028