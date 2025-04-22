鷹架意外頻傳 北市要求工地填自檢表將抽驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市發生2起工地鷹架意外，議員指法規訂得清楚但意外還是發生，應盤點全市工地鷹架施工狀況；建管處表示，已要求所有工地填妥自主檢查表，將派員抽查且研議提高抽驗比例。

台北市連2天發生2起工地鷹架意外，包含台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架昨天倒塌，釀1名印尼籍男性移工死亡，今天是承德路4段附近工地發生鷹架傾斜意外，北市建築管理工程處開罰新台幣9萬元並勒令停工。

台北市士林區承德路一處建案工地22日上午發生鷹架掉落事件，幸無人受傷。中央社記者翁睿坤攝 114年4月22日

台北市議會下午召開工務部門質詢，國民黨北市議員陳炳甫指出，北市去年底曾發生某大學鷹架倒塌意外，昨天和今天都發生類似案件，雖市府對於工地安全要求嚴謹，但對鷹架施工狀況須檢討，並追問此2案發生原因。

北市建管處長虞積學答詢，對建築工地的管理都有要求承造商檢附施工計畫且包含鷹架施工狀況，對於台大醫院發生鷹架意外，初步了解是因拆除過程時，廠商把物品放在鷹架導致超過載重，才釀意外，已要求營造商處理。

他說，至於今天發生鷹架意外，也是同樣狀況，工人操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，導致整面牆滑落撞擊鷹架，造成拉桿斷裂，讓鷹架結構傾斜。

陳炳甫提到，這2案都是人為因素？虞積學說對。陳炳甫接著表示，市府已訂定相關法規，但還是發生意外，具體要求應積極抽查工地鷹架狀況，因從這2次狀況來看，鷹架施工可能是外界較容易疏忽的地點。

透過 Google News 追蹤中央社

虞積學回應，這2天連續發生工地鷹架意外，已要求所有建築工地訂定自主檢查表，並在今天下午要求先自主檢查，23日起將派員抽查工地的施工鷹架狀況。

陳炳甫認為抽查比例要高，才能達到嚇阻效果；虞積學說，會按照能量提高比例。（編輯：方沛清）1140422