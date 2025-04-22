台大醫院施工鷹架倒塌 失聯移工尋獲已明顯死亡

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（中央社記者陳昱婷、陳婕翎台北22日電）台北市台大醫院外牆拉皮工程鷹架昨天上午倒塌，1名印尼籍移工失聯。台北市政府表示，經連夜搜索，今天凌晨發現這名移工被壓在鷹架中，已明顯死亡。

台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架昨天上午倒塌，砸中1輛汽車，原先認為無人員傷亡，但警消及台大醫院下午獲報，1名49歲印尼籍男性移工失聯，恐受困於現場。

台北市政府說明，由於鷹架倒下後層層卡住，現場環境不安全，救護人員無法直接進入搜索，只能等施工單位先將上層鷹架吊除後，再以人工方式搬移，作業持續進行到今天凌晨2時許，終於在3樓鷹架中發現這名移工，但被壓住、已明顯死亡。

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台北市勞動局勞動檢查處表示，這起重大職業災害事件應為施工廠商將施工物料堆放在鄰側施工架上，超過施工架荷重限制導致，違反「職業安全衛生法」相關規定，將追究雇主及現場相關人員刑事責任。

台大醫院表示，施工廠商昨天未主動告知有移工失聯，直到多名媒體詢問後才證實，後續將積極配合市府相關單位作業，並嚴格檢視、釐清責任。（編輯：張銘坤）1140422