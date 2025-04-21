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台大醫院施工鷹架倒塌 北市建管處依法裁罰9萬

2025/4/21 11:49（4/21 12:18 更新）
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台北市中正區台大醫院工程鷹架21日上午發生倒塌意外，現場道路拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 114年4月21日
台北市中正區台大醫院工程鷹架21日上午發生倒塌意外，現場道路拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 114年4月21日
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市台大醫院院區內工程今天發生鷹架倒塌事件，波及1輛汽車受損，幸無人傷亡。台北市建管處派員勘查認為，工地未善盡維護施工場所安全之責，已依法裁罰施工廠商9萬元罰鍰。

台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所今天上午8時32分獲報，指位於中山南路的台大醫院院區內工程發生鷹架倒塌情形，立即派員到場瞭解，所幸未釀傷亡，但波及1輛汽車受損。

警方現場註記相關資料後，已交由院方處置，並通報台北市政府相關單位到場處理。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，本案屬台大醫院外牆修繕工程，經派員到現場勘查，其中山南路側鷹架於拆架過程中不慎倒塌，暫無人因此受傷。

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鄭大川說，本案因拆除鷹架不慎倒塌，未善盡維護施工場所安全之責，違反建築法第63條，並將依同法第89條規定，裁罰施工廠商新台幣9萬元罰鍰。

此外，勞檢人員也已至現場了解，目前工地已展開清理作業，預計下班前完成。（編輯：張銘坤）1140421

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台北市台大醫院院區工程21日發生鷹架倒塌事件，波及1輛汽車受損，幸無人傷亡。台北市建管處派員勘查認為，工地未善盡維護施工場所安全之責，已依法裁罰施工廠商9萬元罰鍰。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月21日
台北市台大醫院院區工程21日發生鷹架倒塌事件，波及1輛汽車受損，幸無人傷亡。台北市建管處派員勘查認為，工地未善盡維護施工場所安全之責，已依法裁罰施工廠商9萬元罰鍰。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月21日
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