台大醫院外牆鷹架倒塌砸車無人傷 施工暫停

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）台北市台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架今天發生倒塌意外，砸中1車無人受傷，院方表示，鷹架原預計昨天拆除但因天候不佳延後，倒塌不排除與近日大雨有關，工程暫停。

台大醫院發言人陳彥元今天上午接受媒體聯訪時表示，台大醫院外牆更新工程發生鷹架倒塌意外，事故並非發生在拆除作業進行中，而是原定於近期拆除的鷹架，在尚未開始拆除前倒塌。由於並非拆除作業進行中發生的倒塌，因此才未造成人員傷亡。

陳彥元指出，昨天的大雨導致原定拆除作業延後，今早發生倒塌事故，是否與近日天氣變化、特別是突如其來的大雨有關，仍需進一步調查釐清。現階段正在釐清工程意外相關責任，相信很快就會有結果出爐。

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因應鷹架倒塌，陳彥元說，避免再度出現掉落物波及其他人員，院方周邊3個車道已封鎖2個車道，以確保現場安全。針對事故中受損的1輛車輛，將提供相關賠償。工程暫停並延後進行，復工時程待進一步評估與確認。

根據台大醫院工程告示牌顯示，台大醫院東址外牆更新工程的施工廠商是翔聯企業股份有公司，這次施工時間為民國110年12月1日至115年3月7日，工程效益是解決大樓外牆磁磚脫落情形，避免發生人員受傷及設施毀損意外，消除不安全危險因素。（編輯：陳清芳）1140421