台中拆除工程樓板鷹架傾斜 市府開罰2.7萬限2天改善

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中中區一處建案拆除工程工地，今天中午12時發生樓板、鷹架傾斜；市府都發局初判，承造人未做好安全防護，且未依施工計畫書施工，裁處2.7萬元罰鍰，限期2天內改善。

台中市中區公園路一處老舊旅館，正進行拆除改建工程，中午12時，台中市警察局第一分局巡邏員警發現鷹架有倒塌狀況，派遣5名員警管制疏導車流，現場封鎖公園市府路口至公園自由路口路段，協助人車疏散及管制。

台中市政府都發局長李正偉在市議會定期會結束後，會同結構技師公會及土木技師公會現場會勘；一度傳出是因為降雨造成建築傾斜，後經李正偉與結構技師公會等人勘差，初判為承造人未做好安全防護，且未依照施工計畫書施工，才造成施工架傾斜。

建物本為敬華飯店股份有限公司經營的「福泰桔子商務旅館」，民國111年11月17日註銷旅館登記。李正偉現場接受媒體聯訪表示，此為危老建築拆除重建案，原本建築物為地下2層、地上8層，未來改為地下5層、地上27層，目前正辦理老舊建築物拆除作業。

李正偉提到，因舊有結構物是用懸臂樑處理，依照施工計畫書，應用相關鋼索以後拉方式拉著樓板與柱子後，才可拆除；初步勘查發現，在鋼索固定過程中，疑似鋼索強度不足，加上鋼索還未完全固定好就直接拆除相關柱子，導致樓板往前傾斜，造成鷹架向外突出。

台中市結構工程技師公會理事長許庭偉指出，此為懸臂4米長建物，應由懸臂端開始拆除，但施工單位未依照施工計畫書建議內容施工，疑將內部梁柱拆除後，柱子有點受損，造成懸臂端太重，樓板就往公園路傾倒，壓迫到施工架；目前要求進行緊急加固作業，要把所有傾斜樓板都往內拉，現在建議增加拖吊鋼索加固。

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都發局將依照建築法勒令停工改善，另已要求工地須先好做緊急防護措施，將已傾倒施工架配合先行加固拉回，部分因拆除傾倒結構物也應同步拉回至樓板安全範圍，後續尚須依規經施工諮詢再申請復工。

李正偉表示，依建築法規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成施工架傾斜並未依施工計畫書所載程序執行拆除作業，裁處新台幣2萬7000元罰鍰，限期2日內改善。（編輯：陳仁華）1140410