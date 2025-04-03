加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中砂石車後斗勾落電線垂地 3機車煞停追撞釀3傷

2025/4/3 18:53（4/3 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中北屯區1輛砂石車2日發生後斗勾到電線，導致電線垂落路面，後方3輛機車見狀緊急煞停發生追撞；警方3日表示，確切肇事原因將再行鑑定。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月3日
台中北屯區1輛砂石車2日發生後斗勾到電線，導致電線垂落路面，後方3輛機車見狀緊急煞停發生追撞；警方3日表示，確切肇事原因將再行鑑定。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中北屯區1輛砂石車昨天上午從工地開出，駛入太原路時，後斗勾落電線垂路面，後方3輛機車見狀煞停發生追撞；警方今天指出，3名騎士擦挫傷送醫，確切肇因待調查釐清。

台中市警察局第五分局表示，2日上午10時6分許在北屯區太原路、景賢八路口發生交通事故，32歲方姓男子駕駛砂石車自路旁工地駛入太原路時，後斗勾到電線，導致電線垂落於太原路上，後方3輛機車見狀煞停發生追撞。

警方指出，4名駕駛酒測值均為0，其中2名騎士左腿擦傷自行就醫，1名騎士全身多處擦挫傷由救護車送醫治療，確切肇事原因由鑑定單位分析研判。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市消防局表示，昨天這場車禍據報現場有傷者須送醫，出動救護車載送1名負外傷男子，送往台中慈濟醫院治療。

警方提醒所有貨車駕駛，尤其是運輸砂石等重物的車輛，上路前應檢查車輛運載狀況，確保貨物穩固，並避免將車輛貨物裝載過高，防止與電線或其他設施發生接觸；用路人也應時刻注意路況，以維安全。（編輯：陳仁華）1140403

#北屯區
#台中市
#台中市警察局第五分局
#警察局
#台中市消防局
#消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：