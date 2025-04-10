大雨釀災 桃園工人涵管內被沖走 消防人員搜尋中

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）大雨下不停，桃園市消防局今天獲報，在桃園區桃德路和永福西街交叉路口，有1名工人於涵管內被水沖走，請求派員前往搶救，消防人員已抵達現場沿線搜救，但仍未發現工人下落。

中央氣象署針對宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、台北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

桃園市政府消防局表示，上午10時21分接獲報案，在桃園區桃德路和永福西街的交叉路口，有1名工人於涵管內被水沖走，請求派員前往搶救。

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消防局立即派遣消防人員22名、消防車7輛、救護車2輛前往協助搶救，消防人員到達現場後立即進行搜索，截至上午11時50分仍未尋獲，工人的相關資料有待調查。

另外，桃園市警局平鎮分局說，平鎮區環南地下道，上午近10時因強烈降雨導致積水，一度在雙向道路都拉起封鎖線，更有一輛自小客車因積水在地下道中拋錨，所幸43歲吳姓駕駛未受傷，目前狀況已排除。（編輯：林恕暉）1140410