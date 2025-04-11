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台中公園路工地樓板鷹架傾斜 施工拉回並加固

2025/4/11 13:26
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市中區公園路一處建案工地，10日中午發生結構傾斜導致擠壓鷹架。都發局要求施工單位將傾斜的施工架、拆除的結構物拉回、加固，施工單位漏夜搶修，今天中午12時恢復公園路通車。

台中中區公園路一處建案拆除工程工地，10日中午12時發生樓板、鷹架傾斜；市府都發局初判，承造人未做好安全防護，且未依施工計畫書施工，裁處新台幣2.7萬元罰鍰，限期2天內改善。警方現場封鎖公園市府路口至公園自由路口路段。

都發局今天透過新聞稿表示，現場經施工單位與台中市結構技師公會、台中市土木技師公會討論後，將部分拆除傾倒的結構部切割為2部分，輔以吊車協助，在11日凌晨3時15分已拉回至樓板安全範圍。

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另施工架鷹架在結構體拉回後，已全面加固並巡檢，施工單位後續也進行施工架和外牆的拉桿強固，依規完成外牆鷹架補強和全面安全檢測。

都發局長李正偉指出，營造廠專任工程人員及工地主任須按營造業法規定職責，督察按圖施工、解決施工技術問題及依施工計畫書執行按圖施工，並確認現場施工架施作符合規定。此案經確認安全無虞後，仍須依規提出申請才能復工。（編輯：林恕暉）1140411

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