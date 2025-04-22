施工鷹架倒塌釀1死 台大醫院5措施因應

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台大醫院昨天發生施工鷹架倒塌，1名失聯印尼移工身亡。院方今天聲明強調，立即展開安全動線等5項因應措施，全力配合相關勞檢與檢警單位調查，釐清事故原因及責任歸屬。

台大醫院上午發出聲明指出，針對此次發生於台大醫院院區的外牆施工鷹架部分倒塌意外事件，深感遺憾，並對受害者及其家屬表達最深切關懷與歉意。醫院已於第一時間啟動應變機制，全力配合相關勞檢與檢警單位的調查，釐清事故原因及責任歸屬。

台大醫院說明，此次施工工程由翔聯企業股份有限公司承攬，並由院方委託何仁群建築師事務所擔任設計及監造工作，院方將全面釐清責任，並要求相關單位負起應負之賠償責任。

台大醫院強調，秉持「病人安全第一、民眾安全優先」的原則，立即展開5項因應措施，包含提供安全動線，確保民眾出入安全；全力配合勞動檢查與檢警單位調查作業；重新嚴格檢視所有工程的安全性，以儘速安排危險鷹架的拆除與善後作業，避免再次發生危害事件；全力協助受害者及其家屬向廠商求償，並提供相關協助；檢討既有施工監督與安全流程，強化預防機制，杜絕類似事件再發生。

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台大醫院指出，針對該院內部員工，亦已啟動關懷與支持機制，提供心理輔導及所需協助，盼一同度過此次憾事。

台大醫院強調，將依約督促承攬廠商對此次事件負擔工程與監造安全之責任，全面檢討改進，承諾會以最嚴謹的態度面對此事，確保民眾與病患的安全不受威脅。（編輯：吳素柔）1140422