台大醫院鷹架倒塌釀1死 警通知工地負責人作筆錄

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市台大醫院施工鷹架昨天倒塌，經連夜搜索，今天凌晨尋獲失聯的49歲印尼男移工，已明顯死亡。警方今天表示，已通知發現人及工地負責人製作筆錄，將辦理後續相驗事宜。

台大醫院東址院區外牆更新拉皮工程鷹架昨天上午倒塌，砸中1輛汽車，原先認為無人員傷亡，但警消及台大醫院下午獲報，有1名印尼籍男移工失聯，恐受困於現場，立即展開搜索救援。

經施工單位吊除、搬離倒塌鷹架等物後，今天凌晨近2時許，於3樓鷹架堆中發現失蹤者，隨後由員警與救護人員上樓確認其身分，失蹤男移工已明顯死亡。

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轄區警方、台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，鷹架倒塌後，施工單位事後清點在場人員時發現，營造工印尼籍蘇男失聯，其於民國111年來台工作，隨即在事故現場展開清理鷹架找尋作業，但今天凌晨尋獲已身亡。

警方表示，死者遺體已移往台北市博愛館，並通知發現人和工地負責人製作筆錄，辦理後續相驗事宜。（編輯：吳素柔）1140422