高雄85大樓漏電釀6傷 市府將開罰36萬元勒令停工

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（中央社記者張已亷高雄20日電）高雄85大樓今天內部進行裝修工程時，因電力設備漏電導致6名工人受傷。高雄工務局等相關單位到場稽查，研判雇主違反職安法及建築法，將各處新台幣30萬元及6萬元罰鍰並勒令停工。

高雄市政府勞工局表示，經勞檢處初步調查，研判雇主未使勞工戴絕緣用防護具，或使用活線作業用器具，違反職安法第6條第1項規定，已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責，另協助傷者後續醫療事宜，以確保其職災補償權益。

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高雄市政府工務局指出，此次事故與裝修過程的電力施工作業有關，已責成施工廠商全面檢討施工安全機制。6名傷者在事發後皆已迅速送醫，目前意識清楚，部分有燒燙傷症狀，相關醫療資源已全力投入，將提供必要協助與關懷。另外，經稽查將依違反職安法及建築法，對雇主各處30萬元及6萬元罰鍰。

台電高雄區處表示，當時應是工人要在內部線路另外新設置一個控制開關時，不慎意外造成短路，屬施工地點自有設備。接獲消防通知即派員前往了解，並由施工方機電人員將電路開關切離。（編輯：黃名璽）1140420