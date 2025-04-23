兒童新樂園販賣機只賣飲料沒賣水 北捷：考量環保

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（中央社記者劉建邦台北23日電）北市議員指兒童新樂園入口販賣機只賣含糖飲料及零食，未提供罐裝水，且飲水機缺乏指引標示；北捷表示，沒賣瓶裝水是考量環保與健康原則，將加強飲水機標示。

民進黨台北市議員陳賢蔚今天發布質詢資料指出，日前至兒童新樂園了解相關設備是否符合親子需求與兒童健康安全及市民育兒友善措施，發現有3項缺失。

他說，第1項缺失為兒童新樂園入口處的智能販賣機只賣多種含咖啡因及糖分飲料與零食，未提供最基本的瓶裝水，對於忘記帶水壺的孩童，當天氣炎熱時恐無法補充水分，不利兒童健康。

此外，兒童新樂園園區內共14台飲水機，但導覽圖與現場指示牌面未清楚標註飲水機方向及位置，無法協助父母及孩童使用。

陳賢蔚表示，至於第3項缺失則是，兒童新樂園內扭蛋玩具機標示不清，且適用年齡隨機擺放不利辨識，如部分機台的日文標示為15歲以上適用，中文標示卻是10歲以上，恐讓孩童買到不合年齡的玩具造成後續危險。

他說，兒童新樂園是台北市最知名親子休閒空間，也是眾多孩童遊憩的重要場所，相關設施及設備應以守護孩童的健康安全為核心理念，市府應儘速改善3項缺失。

台北捷運公司透過訊息回應，為響應北市府禁用一次性塑膠容器及瓶裝水的政策，逐步減少販售及使用瓶裝水，兒童新樂園的智能販賣店未販售瓶裝水，是希望遊客可攜帶個人環保瓶，盼藉此達到環保與健康雙軌並行原則。

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北捷表示，兒童新樂園官方網站內的「遊客服務－貼心服務」分頁，已提供飲水機位置圖，今天將加強園區飲水機標示，盼提供親子遊客能夠更方便知道飲水機地點。

北捷指出，兒童新樂園內的扭蛋機合作廠商已先暫停販售，且要求廠商須依原製造商規定針對適用年齡分級有中文標示，並分區重新配置擺放位置，待改善完成後，才能恢復販售。（編輯：蕭博文）1140423