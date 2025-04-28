板南線列車飄焦味 北捷研判手動駕駛頻煞車導致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北捷運板南線一列車今天下午出現濃濃燒焦味，引發網友討論。北捷說明，一接獲旅客反映便立即派員上車處理，研判為手動駕駛時煞車略為頻繁導致異味產生，列車設備皆正常。

有網友今天下午在社群平台Threads上發文，表示搭乘捷運板南線從江子翠站到龍山寺站時，在車廂中聞到濃濃燒焦味，趕緊通報保全人員，後來雖然得到無異狀的回覆，仍決定先下車。

透過 Google News 追蹤中央社

貼文引來其餘網友回應，表示自己也有聞到異味，同車廂還有旅客四處找尋滅火器，更有網友說因為非常害怕就改搭公車了。

台北捷運公司表示，行控中心一接獲旅客反映車廂有焦味，就立即請站長及維修人員上車，並確認該列車設備皆正常，因此初步研判為行車專員手動駕駛調整速度時，煞車略為頻繁導致異味產生，目前列車及捷運系統營運皆正常。（編輯：李亨山）1140428