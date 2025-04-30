勞長：已發函北捷落實法規 保障清潔工特休權益

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）台北捷運爆發勞資爭議，任職10年清潔人員僅有3天特休，被工會批評是特休小偷。勞動部長洪申翰今天說，28日已發函給北捷要求落實法規，應讓清潔人員依法有特休權利。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰、經濟部及內政部就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」進行專題報告並備質詢。

台灣勞動派遣產業工會日前披露，台北捷運不甩政府採購法且勞務採購契約拒納特休年資併計規定，任職10年的清潔人員只有3天特休；北捷則表示，將儘速檢討合約有無不符之處。

民進黨立委林月琴今天質詢北捷勞資爭議案，洪申翰表示，根據勞動部政府機關（構）運用勞務承攬參考原則，關於特休計算有明訂應該優於法令；參考原則也指出，提供勞務而未中斷年資的勞工，應該從該勞工在該機關工作第一日開始，年資應併計來計算特休。

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洪申翰說，工程會也訂有勞務採購契約範本，同一機關如果未中斷服務年資應該合併計算來給予特休。

洪申翰表示，從現有資料來看，若清潔人員陳情屬實，北捷有可能違反參考原則及契約範本，28日已經發函給台北捷運，要求他們應該落實法規，讓清潔人員依法有特休權利。（編輯：黃名璽）1140430