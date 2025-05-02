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北捷：車站內喝水最高罰7500元 任何年齡均禁止

2025/5/2 11:21（5/2 13:58 更新）
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台北捷運公司表示，無論任何年齡，各車站閘門前的黃色標線內一律禁止喝水等飲食行為，除非是身體不適或母乳哺育，否則最高可罰新台幣7500元。中央社記者陳昱婷攝 114年5月2日
台北捷運公司表示，無論任何年齡，各車站閘門前的黃色標線內一律禁止喝水等飲食行為，除非是身體不適或母乳哺育，否則最高可罰新台幣7500元。中央社記者陳昱婷攝 114年5月2日
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北捷運禁止飲食規定近期引發論戰，北捷重申，無論任何年齡，各車站閘門前的黃色標線內一律禁止喝水等飲食行為，除非是身體不適或母乳哺育，否則最高可罰新台幣7500元。

社群媒體PTT日前出現一篇文章，發文者表示搭乘台北捷運時聽到廣播，因為車廂內有人喝水就要求保全立即處理，質疑喝水是否有這麼嚴重。許多網友贊同北捷強力執法，也有人認為喝水為正當生理需求，不應被禁止。

台北捷運公司證實確實有此事，不過當時是因為旅客按壓對講機反映車廂內狀況，所以依據標準作業程序，由行控中心通知下一個車站的站長或保全上車確認處理，同時為避免未知狀況導致騷動及不安，透過車廂廣播告知其餘旅客原委。

北捷強調，各車站閘門前的黃色標線內為禁止飲食區，除「公共場所母乳哺育條例」明文保障的母乳哺育行為外，任何年齡旅客進入後一律禁止飲食，違者將依「大眾捷運法」第50條第1項第9款規定，處1500元至7500元罰鍰。

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北捷指出，若旅客因疾病、身體不適等特殊狀況須喝水、吃糖或吃藥，可洽車站服務人員予以協助，而母乳哺育外的嬰幼兒飲食行為則建議完成後再進入乘車，或洽服務人員協助處理。

北捷表示，旅客搭乘捷運時遇到其他人違規飲食，在列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站則可通知站務人員，或使用「台北捷運Go」 App中的AI智慧客服通報，接獲後將立即派員處理。（編輯：方沛清）1140502

#北捷
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