北捷7/1成立遊憩公司 估5年獲利成長1000萬元

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北捷運公司7月1日成立子公司北捷遊憩公司，預估每年獲利可以在5年內成長1000萬元至7000萬元，不過藍綠議員認為此成長幅度顯示營運狀況恐不理想，呼籲思考退場機制。

台北大眾捷運公司總經理黃清信今天在台北市議會交通委員會針對北捷遊憩事業公司籌組進度、未來發展等進行專案報告。

黃清信指出，北捷遊憩公司由北捷出資新台幣3600萬元、台北市政府投資2400萬元成立，專營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜事業，7月1日成立後除纜車研議參考公車運價補貼外，新公司將自負盈虧，也就是若場館營運虧損，市府不再撥補。

黃清信表示，新公司預計7月底前完成管理資訊系統建置、9月底前完成財產物品移交，未來將以專業管理及分眾企業化經營，致力拓展規模、創造盈餘，回饋運輸本業。

民進黨台北市議員許淑華聽取報告後詢問，新公司成立一定期待會賺錢，但仍要做最好準備、最壞打算，若最後營運狀況不如預期，是否有退場機制，避免成為爛攤子。

黃清信答詢表示，依據遊憩公司5年財務計畫評估，若無遇到異常虧損，每年獲利會達到6000萬餘元，並希望5年內可以穩定成長1000萬元至每年7000萬元，因此短時間應該不會需要討論退場機制。

許淑華質疑，現在就預估每年獲利約6000萬元，成立新公司後卻沒有明顯成長，何必多此一舉。國民黨台北市議員耿葳同樣建議思考退場機制，避免新公司成立後不斷虧損，成為財務無底洞。

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黃清信說明，依據「公司法」規定，若公司虧損達實收資本額2分之1時，應即召集股東會報告，屆時北捷及市府將共同思考如何因應。

委員會最後做成附帶決議，要求遊憩公司董事會應有專業經理人協助，且北捷應依「公司法」相關規定，預先研擬遊憩公司的退場機制。（編輯：張銘坤）1140429