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勞團訴求把特休還給派遣清潔工 北捷允研議

2025/4/30 13:12（4/30 14:06 更新）
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五一勞動節前，台灣勞動派遣產業工會成員30日在台北捷運公司前抗議派遣人員特休被偷，要求清潔業務承攬廠商契約變更時，應併計勞工特休年資。中央社記者楊淑閔攝 114年4月30日
五一勞動節前，台灣勞動派遣產業工會成員30日在台北捷運公司前抗議派遣人員特休被偷，要求清潔業務承攬廠商契約變更時，應併計勞工特休年資。中央社記者楊淑閔攝 114年4月30日
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）台灣勞動派遣產業工會等勞團今天在五一勞動節前，於台北捷運公司前抗議派遣人員特休被偷，要求清潔業務承攬廠商契約變更時應併計勞工特休年資。北捷回應將會研議。

派遣工會在台北大眾捷運股份有限公司前舉辦「五一勞動節在即，北捷還要當特休小偷多久？」記者會，高喊「台北捷運．特休小偷」、「北捷！把特休還給清潔人員」等口號。

派遣工會顧問鄭中睿指出，根據行政院主計總處「事業人力僱用狀況調查」，2023年台灣全體受僱員工平均年資6.4年；按北捷統計，目前有889名負責「非核心業務」的「委外」清潔人員，平均年資超過全台受僱者，達8.21年，其中354人並達10年以上，占近4成。

他強調，當清潔人員遭遇承攬廠商換家時，就算服務了10年、20年，1年仍可能只有3天特休，今年是北捷現任清潔廠商承攬業務第3年，目前北捷與廠商為2年1標，在年資歸零、特休重計下，全體清潔人員共短少2170天特休，以時薪新台幣190元推算，工資約329萬8400元。

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派遣工會補充，2019年行政院公共工程委員會已修正「勞務採購契約範本」，將委外人力的「特休年資併計」列為必須條款；2018年監察院也已在針對北捷的調查報告中，建議納入此條款。

此外，工會還提出2點訴求，包含請北捷立即清查旗下全體委外清潔人員年資並對外公開，以及提出方案、時程，將委外清潔人員收回自僱。最後，北捷派出人員接下相關訴求允諾帶回研議。（編輯：黃名璽）1140430

#主計總處
#北捷
#台北捷運公司
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