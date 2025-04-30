勞團促還清潔工特休 北捷：朝特休年資併計辦理

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）明天是勞動節，勞團今天上午到北捷公司前，要求清潔業務承攬廠商契約變更時應併計勞工特休年資，還給派遣清潔工特休假。北捷表示，將朝變更現行契約辦理，納入特休年資併計。

台灣勞動派遣產業工會等勞團今天上午在台北大眾捷運股份有限公司前，舉辦「五一勞動節在即，北捷還要當特休小偷多久？」記者會，質疑清潔人員遭遇承攬廠商更換時，即使年資再久，1年仍可能只有3天特休。

派遣工會訴求承攬廠商契約變更時，應併計勞工特休年資，把特休假還勞工。北捷公司現場接下陳情，允諾盡快研議。

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北捷下午臨時召開記者會，並發布新聞稿表示，北捷與清潔公司正同步清查清潔人員年資，並組成工作小組檢視相關年資資料，經審慎評估後，將朝向變更現行契約辦理，納入特休年資併計，未來新清潔契約招標時也比照辦理，維護清潔人員權益。

北捷公司也說，針對清潔人員納編雇用的訴求，已召集市府相關單位開會，因為涉及變更組織編制、公開招募及年長者就業事宜，因此目前各公民營機關機構都是採用承攬方式辦理。（編輯：蕭博文）1140430