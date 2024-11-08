大巨蛋屢漏水議員要求盡快開罰 蔣萬安指勘查確定後開鍘

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北8日電）台北大巨蛋屢漏水，多名議員今天在台北市長蔣萬安赴議會專案報告要求盡快開罰遠雄。蔣萬安回應指出，會找專業技師到場勘查確定後，有漏水就罰。

蔣萬安上午赴台北市議會專案報告，內容包含大巨蛋消防安全逃生避難、漏水改善等議題。蔣萬安與民進黨北市議員陳怡君在議場唇槍舌戰。

陳怡君質詢提到，議會工務委員會日前到大巨蛋勘查發現漏水，要求市府盡快開罰遠雄，沒開罰就是包庇。

她表示，大巨蛋的蛋體除漏水，連地下停車場牆壁漏水都未改善，且已積成水灘，連同牆壁的壁癌都非常嚴重，質疑剛蓋好的地下停車場，根本施工品質很差。

蔣萬安回應指出，不接受議員說法，並沒有包庇，且停車場是附屬設施，認為議員胡亂指控非常不對，市府會堅定立場，並找土木技師前往勘查，若確定漏水就開罰，並回溯到11月1日。

民眾黨北市議員陳宥丞質詢提到，議會委員會日前視察時雨勢不大，但體育局長卻稱要有足夠雨量才能看出漏水。他在議場拿出照片並指出大巨蛋內部屋頂仍設置有30多處防水膜，就是要防止蛋殼因水滲入內部及避免水滴至地板，但此防水膜只能使用1至2年，至今未拆除，代表大巨蛋仍在漏水。

他指出，大巨蛋的蛋頂還有貼防水膠帶，此膠帶是用於防水管漏水，但蛋頂是鈦金屬，根本難以防水，相關處理的方式代表漏水及還未修繕完成，這根本不是市民期許的大巨蛋，要求對大巨蛋漏水部分進行壓力拉拔測試及讓議員可至大巨蛋內部頂樓考察。

此外，民眾黨北市議員張志豪要求考量美國消防驗證標準。

民進黨北市議員許淑華質詢，議會委員會日前赴大巨蛋考察時，遠雄未派人到場，僅體育局官員協助說明處理漏水內容，後續經要求，遠雄才派工程單位人員到場，且後續詢問關於當天發現漏水狀況，拿到回應卻推給是因旁邊的商場地下室漏水導致，要求檢討。

針對多名議員質詢，蔣萬安再度重申，會找土木技師到場進行實際專業鑑定及了解相關狀況，有漏水會依合約回溯並開罰。（編輯：戴光育）1131108