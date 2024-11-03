颱風銀杏最快晚間生成 4日起東北季風影響6、7日低溫探20度以下

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓最快今晚增強為颱風「銀杏」，6日是路徑轉折的觀察時間點；明天起北部、東北部因東北季風影響轉有雨，6、7日清晨低溫可能不到攝氏20度。

中央氣象署預報員劉宇其告訴中央社記者，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，由於環境適合發展，最快今天晚間就會增強為颱風「銀杏」，生成後預估距離台灣仍有2000公里左右，6日之前會先朝呂宋島東北方前進。

劉宇其指出，6日是準銀杏路徑的轉折觀察時間點，預估太平洋高壓將會略為減弱，準銀杏除了速度放慢外，也有可能暫時滯留在琉球群島一帶。

氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓最快今晚增強為颱風「銀杏」，6日是路徑轉折的觀察時間點。（圖取自氣象署網頁cwa.com.tw）

劉宇其表示，目前較多的預測模式是後續將會朝西，以通過菲律賓北部往南海移動的機率最高，但也有部分模式預測將會北轉、從台灣東方海面向北離開，路徑不確定性高，是否侵台需要持續觀察。

至於是否會與東北季風有明顯的共伴效應，劉宇其說明，若以目前的預測路徑、通過菲律賓北部來判斷，由於離台灣仍有一段距離，可能不會有明顯的共伴發生；但仍要視後期颱風的強度、大小和距台遠近而定。

劉宇其提到，預估6日準銀杏仍為輕颱，暴風半徑約為180公里，相較前一個颱風康芮的強度及大小都弱許多。不過在接近台灣的過程中，6日起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼因颱風外圍環流影響，易有長浪發生；8、9日可能會挾水氣，讓迎風面北部、東北部地區顯著降雨。

至於本週的天氣，劉宇其說，前半週主要還是受到東北季風影響，明天東北季風增強，北部、東半部降雨增加，沿海風浪也會開始增強。基隆北海岸、大台北、宜蘭可能有局部較大雨勢或大雨，中南部天氣變化不大，山區要留意午後雷陣雨。

劉宇其進一步說明，東北季風影響至7日減弱，8、9日則要視準銀杏距離台灣的位置及強度而定，依目前的路徑預測，北部、東北部將有顯著降雨。

氣溫方面，劉宇其指出，隨著東北季風增強，5、6日北部開始轉涼。今天高溫約25度，5日白天大台北、宜蘭高溫約降至22、23度；6、7日北部清晨低溫可能不到20度，沿海空曠地區約18度；7日白天起東北季風影響減輕，氣溫有回升的趨勢。中南部整體氣溫變化不大，高溫約28至30度，清晨低溫約20、21度，留意日夜溫差約10度。（編輯：唐聲揚）1131103