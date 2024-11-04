颱風銀杏生成朝台灣東南外海移動 吳德榮：模擬路徑轉西或東北

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天凌晨發布颱風銀杏生成訊息，未來將朝台灣東南方外海移動。氣象專家吳德榮指出，「銀杏」未來3天向西北進行，3至5天後接近台灣東南方海面，緩慢偏西移動，不確定性範圍擴大。

中央氣象署凌晨3時30分發布颱風生成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於凌晨2時發展為輕度颱風，編號第22號「銀杏」，預測未來往西北移動接近台灣東南方外海，氣象署將持續留意最新動態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「銀杏」未來3天向西北進行，3至5天後接近台灣東南方海面，移速減慢，緩慢偏西移動，不確定性範圍擴大。

另一方面，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，「銀杏」3天後個別模擬路徑大致分成兩部分，最主要轉向西行，穿過呂宋島附近、進入南海，也有小部分向東北迴轉；目前模擬沒有直接襲台的機率，間接產生的「共伴效應」也不強，未來會如何調整，是持續觀察的重點。

吳德榮表示，今天白天迎風面北海岸、東半部及南部山區偶有一些局部、零星降雨的機率，各地大多為晴時多雲天氣，晚間起大台北降雨機率略提高；白天北舒適、南微熱，早晚偏涼。

他指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至7日為東北季風影響，明天桃園以北、東半部轉有局部短暫雨；6、7日略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部、零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮表示，明天起氣溫逐日略降，北台灣轉涼、中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，6、7日本島平地最低氣溫下探攝氏16度。

他指出，8至10日台灣東側的水氣、因「銀杏」而漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢是否逐漸增大，與「共伴效應」的強弱有關，需持續觀察；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。（編輯：戴光育）1131104