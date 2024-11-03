災後倒樹處理速度惹民怨 蔣萬安：4日前街道復舊

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）颱風康芮造成台北市逾2600株路樹倒塌，至今仍有800多處待處理，引發民眾抱怨。台北市長蔣萬安今天指示各局處，一定要在明天上班前恢復幹道及巷弄市容。

颱風康芮10月31日襲台，台北市災害應變中心累計接獲約5000件災情通報，其中逾2600件為路樹倒塌，截至今天上午7時止，仍有逾800件正在處理中。

蔣萬安昨天晚間在臉書發文介紹台北白晝之夜活動內容，邀請民眾一起到大安森林公園參與這場跨夜藝術盛會，卻引來許多網友留言批評災後復原速度過慢，質疑路上還有倒樹影響交通，市府卻把人力調去清理公園。

蔣萬安今天上午主持颱風康芮災後復原工作會報，在聽取各局處報告後表示，他在上班途中仍見到信義路分隔島上堆置樹枝、雜物，要求務必在明天上班前恢復主要幹道市容，8米內巷弄也要全數復舊，之後將人力轉往協助清理鄰里公園倒樹。

蔣萬安說，感謝各局處人員，大家都非常辛苦，從10月31日至今都沒有停下來，但明天就要上班上課了，一定要確實達成恢復市容的目標。（編輯：方沛清）1131103