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颱風狂掃梨山甜柿、蜜蘋果掉滿地 逾千戶仍停電

2024/11/2 18:41（11/2 18:56 更新）
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颱風康芮挾強勁風勢侵襲台灣，台中梨山地區蜜蘋果等農作物慘被吹落，農友看見滿地落果相當心痛，辛苦成果皆付諸流水。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月2日
颱風康芮挾強勁風勢侵襲台灣，台中梨山地區蜜蘋果等農作物慘被吹落，農友看見滿地落果相當心痛，辛苦成果皆付諸流水。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）颱風康芮造成台中梨山地區蜜蘋果、甜柿、水梨農損嚴重，有些地區已2、3天停水停電，台電人員連日搶修，但因道路坍方僅能以步行方式巡查，現仍有1500多戶停電。

颱風康芮襲台，台中市梨山地區災情慘重，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉告訴媒體，梨山地區遭受狂風襲擊，路樹、果樹被連根拔起，就連鐵皮工寮也遭吹掀。農民風雨過後勘災，發現正值採收期的甜柿、水梨與蜜蘋果掉滿地，損失慘重。

台電公司統計，目前梨山地區多處道路坍方，搶修人員僅能以步行方式挺進山區巡查，經連日來搶修，梨山地區已有2390戶復電，還有1527戶等待復電，台電公司已加派人手上山。

而台電梨山服務所人員目前飲用水缺乏，僅能以剩餘泡麵、存糧果腹，台電支援人力抵達宜蘭後，已經採購大量飲水、乾糧，進梨山送糧食、支持電力修復工作等。

目前台電的搶修人力，合歡山大禹嶺一帶有8名搶修人員，兵分2路持續查修。另大禹嶺往花蓮方向，因路況不佳，小車也無法通過，只好與民眾借機車進入巡查災情。

和平區長吳萬福表示，梨山地區昨天下雨，今天天氣狀況不錯，風災來臨前，居民已預先準備好儲水、乾糧，有些地區已經2至3天停水停電，不過，台電公司以及谷關工務段人員連日來持續搶修，有些地區已陸續恢復通電，等待路通復電後就能有水。（編輯：謝雅竹）1131102

颱風康芮挾強風過境台灣，台中梨山地區不少樹木不敵狂風傾倒阻礙交通，地方民眾動員清理，只盼盡快恢復通行。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月2日
颱風康芮挾強風過境台灣，台中梨山地區不少樹木不敵狂風傾倒阻礙交通，地方民眾動員清理，只盼盡快恢復通行。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月2日
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