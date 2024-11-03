颱風康芮致農損逾12億 梨占2.3億最多
2024/11/3 18:32
（中央社記者張雄風台北3日電）農業部今晚更新「113年康芮颱風農業災情報告」，統計至今天傍晚5時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣12億917萬元；農產以梨損失金額逾2.3億元最多。
農業部表示，縣市受損情形以雲林縣損失3億2771萬元、花蓮縣損失3億326萬元、台中市損失2億9324萬元、台東縣損失1億7772萬元、新北市損失2525萬元及南投縣損失1802萬元較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額10億3433萬元，農作物被害面積1萬8753公頃，損害程度27%，換算無收穫面積5080公頃，受損作物主要為梨，被害面積640公頃，損害程度40%，換算無收穫面積256公頃，損失金額2億3322萬元；其次為二期水稻約1.9億元、番荔枝1億652萬元、蒜頭7690萬元及食用玉米4975萬元等。
畜產估計損失金額634萬元，受損畜禽主要為鴨；漁產估計損失金額315萬元，受損漁產主要為吳郭魚。
民間設施估計損失金額1億6536萬元，其中農田流失及埋沒估計損失金額630萬元，主因農田埋沒6.6公頃，農田流失1.02公頃；農業設施估計損失金額1824萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
畜禽設施估計損失金額1394萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施估計損失金額1億2688萬元，主因漁船毀損及定置網損失所致。（編輯：張雅淨）1131103
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