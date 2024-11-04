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颱風銀杏路徑估偏西入南海可能最高 8日起留意共伴降雨

2024/11/4 11:19（11/4 11:30 更新）
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颱風銀杏4日凌晨生成。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風銀杏4日凌晨生成。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天凌晨發布颱風銀杏生成訊息，6日之前朝台灣東南方外海移動，後期路徑6日之後逐漸明朗，目前以偏西移動、進入南海的可能性最高；8至10日留意可能有共伴效應降雨。

交通部中央氣象署表示，今年第22號颱風銀杏於凌晨生成，未來將會朝呂宋島東北方海面前進，預估6日左右移速減緩，甚至在呂宋島東北方略為滯留；後續路徑仍有不確定性，以目前綜整各國的預測來看，銀杏以偏西的方向穿過呂宋島及巴士海峽之間的海域、進入南海的可能性最高。

氣象署解釋，銀杏移動與太平洋高壓勢力有關，目前太平洋高壓還是延伸到南海一帶，因此銀杏持續沿高壓邊緣移動；但隨著北方冷高壓南下，因此在6日左右可能會影響颱風走勢。

氣象署指出，雖然目前以朝西移動的機會最高，北轉的可能性逐漸減小，但路徑上是較接近菲律賓或是台灣，影響的程度也不盡相同。

氣象署說明，隨著颱風西移進入到南海的過程中，也可能會與東北季風發生共伴效應，後續需要再觀察降雨發生的位置，若是颱風強度不強或位置偏南、又或是東北季風南下的時間沒有配合到，可能共伴降雨發生的主要位置會在海上，對台灣影響相對較小。

氣象署表示，今天傍晚前後東北季風逐漸影響，持續至7日，在基隆北海岸、大台北、宜蘭可能陸續轉雨，5日、6日北部及東北部可能有局部大雨；另外，北部、東北部也會逐日降溫，5日至7日的夜間清晨可能有不到攝氏20度的低溫。

氣象署指出，8日至10日天氣與銀杏的動態有關，北部、東北部可能有局部大雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，6日起基隆北海岸、東半部沿海地區要留意有長浪發生。（編輯：管中維）1131104

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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颱風銀杏生成朝台灣東南外海移動 吳德榮：模擬路徑轉西或東北
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