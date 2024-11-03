颱風康芮災情 新北仍停電逾千戶待復電

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（中央社記者王鴻國新北3日電）颱風康芮造成災情，新北市長侯友宜今天持續視察各地災後復原情形，他表示，這次颱風造成16萬戶停電，經台電連日搶修，目前僅剩1000多戶仍停電，預估今天就能復電。

侯友宜今天出席大中和土地公文化祭暨力行福德宮甲辰科護國佑台五朝祈安清醮活動後接受媒體聯訪，針對颱風康芮來襲災後復原工作表示，這次颱風來襲，共造成新北市16萬戶停電等災情，經過台電增加工班修復下，台電統計目前停電戶數仍有1000多戶，相信今天就可以完成復電。

他表示，停電戶有多少，只是冰冷的數字，在市府各區、里跟台電通力合作下，昨天已經有大幅進展，今天只剩下小部分仍待復電，希望全力以赴，把它做好，因為這是人民最期待的。

由於侯友宜仍持續視察土城及三峽等地復原情形，他表示，因為還有一些戶數停電及路樹倒塌，甚至還有高中有漏水及圍牆受損等情形，因此，希望能儘速完成清理，讓孩子在週一上學時都能夠有安全的校園，以及市民可以恢復到日常生活。（編輯：方沛清）1131103