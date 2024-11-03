颱風銀杏最快晚間生成路徑待觀察 8日起北部可能有較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會在今晚明晨增強為颱風銀杏，8、9日可能為北部及東北部帶來東北風及較大雨勢；將先往呂宋島移動，後期路徑要再觀察。

交通部中央氣象署預報員劉宇其在天氣說明會中表示，在台灣東南方約2400公里海面上有1個熱帶性低氣壓形成，不排除今晚至明天會發展為今年第22號颱風「銀杏」。

劉宇其表示，預估這個熱帶系統將在6日接近呂宋島東北方海面，速度放慢；後期的預測不確定性高，一部分預測是持續西進通過呂宋島、進入南海，另外也有預測是在琉球海面北轉。

劉宇其提到，當颱風到台灣東南方，很容易讓台灣吹起強勁的東北風，因此風、浪和北部地區降雨會更明顯，預估6日在東南部沿海就容易有長浪發生。

至於本週的天氣，劉宇其說，明天東北季風增強，北部、東半部降雨增強，沿海風浪也會開始增強。明天基隆北海岸、大台北、宜蘭可能有局部較大雨勢出現，中南部天氣變化不大，山區要留意午後雷陣雨。

劉宇其表示，8日、9日雖然東北季風減弱，但由於熱帶系統接近台灣東南方，因此東北風仍然強盛，為北部、東半部帶來較大的降雨；雨勢的強弱則視熱帶系統接近的程度而定。

氣溫方面，劉宇其指出，隨著東北季風增強，5日、6日北部開始轉涼。今天高溫約攝氏25度，5日白天大台北、宜蘭高溫約降至22、23度；6日、7日清晨低溫可能不到20度；7日白天起東北季風影響減輕，北部氣溫有回升的趨勢。中南部整體氣溫變化不大，高溫約28至30度，清晨低溫約20、21度，留意日夜溫差。（編輯：管中維）1131103