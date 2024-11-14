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花蓮近海地震規模5.4 氣象署：屬0403地震餘震

2024/11/14 11:57（11/14 13:21 更新）
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花蓮近海14日上午發生規模5.4地震。（圖取自facebook.com/cwa.seismology）
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（中央社記者張雄風台北14日電）花蓮近海今天上午發生規模5.4地震，地震中心表示，這起地震屬於0403地震的餘震，距0403主震約6公里，但深度較深，達30.5公里；近期颱風接近，提醒民眾提高警覺、做好防災準備。

根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣政府南方9.8公里（位於花蓮縣近海）今天上午10時38分發生芮氏規模5.4地震，地震深度30.5公里，最大震度花蓮縣4級。

氣象署地震測報中心並針對花蓮縣發布災防告警訊息。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯今天在地震記者會中表示，這起地震同樣屬於0403地震的餘震，與主震相距約6公里，但深度較深。

廖哲緯說，由於0403地震後發生地層的破裂長度長，應力需要時間調整，但深度深，相對影響地表較小，影響以花蓮地區較明顯。

廖哲緯補充，其實921地震之後統計3年之間仍有餘震，但由於地震目前無法預測，0403地震餘震會持續多久，地震中心會繼續監測。

廖哲緯提醒，地震可能會造成地層鬆動，加上颱風影響，呼籲民眾提高警覺、做好防災準備。

地震中心統計，花蓮0403地震至今，累計主震加餘震共1746起，其中規模5以上不到6的餘震共95起、規模6以上未達7共9起。（編輯：李亨山）1131114

花蓮縣近海14日上午10時38分發生芮氏規模5.4地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮縣近海14日上午10時38分發生芮氏規模5.4地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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花蓮近海14日上午發生芮氏規模5.4地震，中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，這起地震屬於花蓮0403地震的餘震，距0403主震約6公里，但深度較深。中央社記者張雄風攝 113年11月14日
花蓮近海14日上午發生芮氏規模5.4地震，中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，這起地震屬於花蓮0403地震的餘震，距0403主震約6公里，但深度較深。中央社記者張雄風攝 113年11月14日
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