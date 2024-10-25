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花蓮住宿補助加碼延至11月底 7天6夜最多折6000元

2024/10/25 15:36（10/26 08:20 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）為振興花蓮觀光，交通部觀光署今天再宣布推出3.0 Plus加碼版，針對大型演唱會的住宿補助最多新台幣2500元，原本到11月6日，將加碼延長至11月底，7天6夜最多可折抵6000元。

觀光署發布新聞稿，為擴大11月五月天花蓮公益演唱會觀光效益，鼓勵旅客增加於花蓮停留天數，「0403振興花蓮自由行補助方案」特別推動花蓮3.0住宿加碼措施，延長旅客住宿的獎助期間至11月30日（至經費用罄為止，並配合公告截止申請日期），並放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額。

觀光署原本對花蓮的振興補助是1人享有1次住宿1晚補助1000元，9月1日起推動2.0版「重遊花蓮 一來再來」，時間到11月30日，每個月都可享有1次住宿補助1000元。

配合五月天將在花蓮舉辦公益演唱會，觀光署再推3.0版振興方案，演唱會（113年11月1日至11月3日）期間住宿花蓮，除可享有一晚補助最多1000元的優惠外，演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」的優惠。

觀光署持續推出「重遊花蓮 一來再來」3.0 Plus的加碼版，從11月7日到30日，國人住宿花蓮，可享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」的優惠，也就是延長3.0版優惠期限。

觀光署為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，自6月1日起，分階段推出振興花東旅宿的自由行住宿補助措施，觀光署盼民眾多利用。

觀光署舉例，如果在11月3日至9日，至花蓮7天6夜旅遊，可參與花蓮2.0（11/3）、3.0（11/4至11/6，其中2日折抵）及3.0 Plus（11/7、11/8）方案，最多可使用5次優惠折抵，最多折抵6000元。（編輯：陳政偉）1131025

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