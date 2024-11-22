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接連天災太魯閣災點擴大 人力有限多處步道仍封閉

2024/11/22 13:19（11/22 13:46 更新）
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太魯閣國家公園因接連受颱風侵襲再次重創，多處高山步道仍在修復封閉中。圖為奇萊線5.6K沖蝕處。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
太魯閣國家公園因接連受颱風侵襲再次重創，多處高山步道仍在修復封閉中。圖為奇萊線5.6K沖蝕處。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）太魯閣國家公園因接連颱風侵襲再次重創，多處高山步道仍在修復封閉中，有山友抱怨動作太慢。太管處指出，中橫公路、步道受損狀況不一、災點多，人力有限，已盡力加快修復。

接連颱風侵襲，讓太魯閣園區內原有的0403地震災點擴大，太管處人員踏查包括南湖大山線、奇萊線、屏風山、羊頭山、畢祿山、清水山等受損狀況，彙整公布在臉書粉絲團。

太管處指出，太魯閣到天祥地區擴災嚴重，已經人力吃緊，高山步道偏遠且仰賴巡山員踏查，這兩週已盡快巡查，部分地區路基流失、倒木多，需要時間整理，短期內難以恢復開放，將視各路線風險程度擬定復原計畫及開放時程。

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另外，天祥地區挺過0403強震，卻在颱風豪大雨勢重創，太管處指出，颱風康芮帶來驚人雨勢，天祥測站單日雨量1232毫米，溪水暴漲造成白楊步道多處路基掏空、塔次基里溪版橋遭沖斷毀壞，九曲洞、燕子口、長春祠等處都有設施遭沖毀。

太管處指出，近期災區均已請廠商著手清運，同時也協助西寶、洛韶農路清通及晶英酒店緊急邊坡處置，復原工作因應這次災害變動，將變更設計，也委託辦理風險詳細評估計畫，進行科技勘災調查。（編輯：郭諭儒）1131122

太魯閣國家公園因接連受颱風侵襲重創，白楊步道塔次基里溪橋遭沖毀。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張傳真 113年11月22日
太魯閣國家公園因接連受颱風侵襲重創，白楊步道塔次基里溪橋遭沖毀。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張傳真 113年11月22日
太魯閣國家公園接連受颱風侵襲重創，九曲洞步道內土石堆積。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
太魯閣國家公園接連受颱風侵襲重創，九曲洞步道內土石堆積。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈傳真 113年11月22日
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