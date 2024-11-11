太魯閣拋撒原生種先驅植物種子球 阻外來種入侵邊坡

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）0403地震後，太魯閣國家公園內許多植被隨坍方受到傷損，太管處與慈濟大學合作，召集志工採集台灣原生種先驅植物種子做成種子球拋撒，昨天拋撒於中橫福德祠邊坡，盼阻外來植物入侵。

2024太魯閣峽谷音樂節，9日在優美樂聲中圓滿落幕，當天許多民眾除了在太魯閣台地享受一整天音樂饗宴外，不少人也參與「希望種子—為太魯閣做一件事」製作種子球活動；熱心民眾所製作的種子球，在昨天上午，由太魯閣國家公園管理處及慈濟大學教授張木林團隊拋撒於中橫公路福德祠下方邊坡。

太管處今天發布訊息表示，0403地震後新增不少崩塌地，新增坍方地很可能會被強勢銀合歡等外來植物捷足先登，將對太魯閣特殊原生植被產生嚴重影響。

為避免強勢外來植物趁虛入侵，太管處與張木林攜手合作，從6月份起就召集熱心志工與學生，採集數十種台灣原生種先驅植物種子，經過繁複處理後製成種子球，拋灑在受傷崩塌地上。

太魯閣峽谷音樂節當天，太管處也召集參與採種的解說志工在太魯閣台地設攤，而張木林也帶著學生到場幫忙解說，邀請民眾參與製作種子球，完整參與民眾還可得到希望種子紀念胸章，許多爸爸媽媽都帶著孩子一起製作種子球。

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太管處表示，當天製作的種子球是有機土、黏土混和加水，再加入志工採集處理好的密花苧麻、扭鞘香茅、構樹、駁骨丹、杜虹、車桑子等原生植物種子，共製作完成約20公斤種子球。

第2天，太管處人員及張木林教授團隊就將種子球拋撒在中橫公路福德祠（台8線183.6K）下方邊坡上，期待種子可以發芽成長；太管處特別感謝參與製作種子球民眾，日後很可能在當地看到自己製作的種子球成樹開花、迎風擺曳。（編輯：陳仁華）1131111