綠鬣蜥啃食屏東農作幼苗 縣府啟動夜巡已捕1662隻

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（中央社記者張已亷屏東縣4日電）綠鬣蜥啃食屏東農作幼苗，縣府自10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕，守護農民」專案，由農業處委外專業廠商，針對縣民反映地區夜間巡查捕捉綠鬣蜥，已捕獲1662隻。

屏東縣政府農業處指出，近期適逢紅豆、毛豆等農作物種植季節，農民反映幼苗遭綠鬣蜥啃食，為防範綠鬣蜥造成農損，啟動「夜間巡捕，守護農民」專案，目前已執行13次、捕獲1662隻綠鬣蜥。

農業處長鄭永裕表示，縣府10月起啟動專案是農友透過地方議員反映，由縣府委外廠商移除，近期廠商將持續在萬丹、新園等地區加強巡查捕捉，降低綠鬣蜥啃食作物幼苗情形。

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農業處發布新聞稿表示，除專案外，今年也爭取經費加強移除，目前已移除2萬7468隻；民眾若在縣內發現綠鬣蜥，可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線告知發現地點、大約數量及周遭所在環境，如水溝旁、田地、草叢等，由縣府委託專業移除廠商派遣人員協助移除綠鬣蜥。

農業處指出，若數量過多時，除增派人員外，也會視需要啟動專案由廠商在夜間移除綠鬣蜥；另外，民眾若看到綠鬣蜥可即時通報，若在農田或住家發現入侵綠鬣蜥也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶到消防局屏東分隊或潮州分隊兌換農特產品1份。（編輯：陳仁華）1131104