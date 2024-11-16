颱風天兔影響釀1傷 高雄台南台東多處一度積水

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（中央社記者劉建邦台北16日電）中央氣象署觀測颱風天兔暴風圈再縮小，因適逢大潮，高屏沿海低窪低區應防淹水或積水。中央災害應變中心今天指出，颱風造成1傷，災情集中在高雄、台南、屏東、台東共9件。

中央災害應變中心今天召開颱風天兔第7次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。依報告統計至上午9時，颱風造成1人受傷，位於高雄市，災情部分累計9件、未處理2件，以高雄市最多，其餘包含台南市、屏東縣、台東縣。

報告顯示，統計至上午8時，有3縣市進行預防性疏散撤離，分別為高雄市、屏東縣、台東縣，累計撤離777人，開設10處收容安置所，共收容274人。

中央災害應變中心表示，全台有9處曾積淹水，已退水，包含高雄市5處、台南市3處、台東縣1處，1520戶曾停電，皆已復電。統計至上午6時30分，發布黃色警戒土石流潛勢溪流共16條，位於台東縣太麻里鄉、金峰鄉、卑南鄉。

中央災害應變中心指出，針對南投縣5名登山客，因山區收訊不佳或無訊號還未聯繫，目前經詢問緊急聯絡人是否需協助搜救，聯絡人回應5名登山客均經驗豐富，尚無搜救需求，如有需要將派1名代表報案。

中央災害應變中心表示，颱風天兔強度持續減弱，南部和東部山區仍須注意豪雨，沿海仍有強風，濱海公路用路人須注意行車安全，坡地災害高風險區，包含屏東縣、台東縣，因14日上午花蓮發生規模5.4地震，易成孤島聚落地區須持續注意連外道路通阻情形。

指揮官、內政部長劉世芳裁示，因高雄市等3縣市已執行疏散撤離，中央相關單位持續提供協助，並注意台南發生多處淹水原因。

她說，颱風可能影響中南部農作物收成，後續應規劃提供釋出平價蔬菜，此外，颱風會帶來豪大雨、強陣風、強浪，民眾近期應避免從事登山、觀浪等戶外活動。（編輯：方沛清）1131116